Brandende man in NY

Dit kan enkel in New York, moet de voorbijganger die dit spectaculaire tafereel vastlegde hebben gedacht. Hij zag hoe een man in brand stond, maar ondertussen rustig doorliep. Omgeven door vlammen trok hij nog een paar kledingstukken uit.Op de beelden is te zien hoe de filmende man nog verbaasd vraagt of alles goed gaat, maar geen reactie krijgt. De video werd afgelopen maandag online gezet door NYCFireWire. Het is niet bekend hoe het met de man is afgelopen.

In de hoop het hierdoor minder warm te krijgen.Maarwat had die man in hemelsnaam geslikt, gerookt, gedronken, gesnoven of gespoten dat hij helemaal niet in de gaten had wat er gaande was??????

03-02-2017 12:23:39