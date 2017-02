Borende inbreker blijkt seksspeeltje

Met twee politiewagens vol agenten snelde de politie maandagavond naar het huis van een vrouw in Bremen. Ze had het geluid van een boor gehoord en was

Reacties

03-02-2017 12:47:27 submarine

Senior lid

WMRindex: 422

OTindex: 488

Wnplts: Oceania

Quote:

Nadat de ’indringer’ was uitgeschakeld, kon de politie weer inrukken.

In het kader van dit verhaal roept het woord "rukken" bij mij tóch hele rare associaties op. In het kader van dit verhaal roept het woord "rukken" bij mij tóch hele rare associaties op.

03-02-2017 14:03:01 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.528

OTindex: 2.213



De buurman die bij de brandweer werkte had er eentje met: "Spuitgasten doen het als ze uitgerukt zijn." @submarine : Ik weet niet meer hoe lang dat geleden is: heb jij de tijd van de 'doen het'-bumperstickers bewust meegemaakt?De buurman die bij de brandweer werkte had er eentje met: "Spuitgasten doen het als ze uitgerukt zijn."

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: