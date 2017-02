Vrouwen gratis naar voetbalwedstrijd

Gratis toegang voor alle vrouwen die zaterdag naar de wedstrijd van de Franse voetbalclub Lille willen. Het bestuur heeft daartoe besloten nadat aanhangers van de club seksistische spandoeken toonden bij de uitwedstrijd tegen Lyon.



Op het ene spandoek stond een afbeelding van een vrouw met daaronder het Franse woord cuisine (keuken). Op het andere doek was een man afgebeeld met daaronder het woord stade (stadion).



De aanvoerder van het vrouwenelftal van Lyon, Wendie Renard, uitte haar afgrijzen op Twitter: "Supporters van Lyon... Kunnen jullie me iets uitleggen over deze banners: mannen in het stadion, vrouwen in de keuken?"



De president van de club liet daarop weten dat één van de boosdoeners is geïdentificeerd en dat er actie tegen die persoon wordt ondernomen.

Reacties

02-02-2017 20:27:10 Mamsie

Nou, al kreeg ik geld toe, dan zou ik nog niet gaan!

02-02-2017 22:36:24 Heusdenaar

@Mamsie : je weet niet wat je mist. En als je bij de harde kern zit is het helemaal een feest voorsl als jou club ook wint want dan breekt de hel los.

02-02-2017 22:42:04 GroteMop1983

De president van de club liet daarop weten dat één van de boosdoeners is geïdentificeerd en dat er actie tegen die persoon wordt ondernomen.

Verdomme..... was mijn vermomming toch niet goed genoeg! Verdomme..... was mijn vermomming toch niet goed genoeg!

