Spuitende paal leidt tot bijzondere taferelen in Voorburg

Een bijzonder tafereel dinsdagmiddag op de Parkweg in Voorburg. Een lantaarnpaal in het oude centrum leek in een wilde bui en was aan het spuiten geslagen. Door de openingen in de paal kwam vocht naar buiten.Het bleek te gaan om water dat afkomstig was van een lekkage. Door het lek stroomde het water de lantaarnpaal in, om er vervolgens via enkele kleine gaatjes aan de buitenkant weer uit te komen.De brandweer en waterbedrijf Dunea zijn uitgerukt om de spuitende paal te stoppen. Door de boel af te sluiten staat de paal inmiddels weer droog.