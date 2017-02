Utrecht ligt nog vol met kerstbomen

De stad Utrecht ligt nog vol met oude kerstbomen. In meerdere wijken liggen de bomen bij afvalverzamelplaatsen. Bewoners storen zich aan de rotzooi.



Op diverse plekken in de Utrechtse Vogelenbuurt liggen hele stapels kerstbomen. Volgens een bewoner van de Bellamystraat groeit de berg daar nog steeds. Opvallend was dat een vuilnisauto er stopte, een container leegde, en daarna doorreed zonder zich om de bomen te bekommeren.



Ook op andere plaatsen in de buurt liggen stapels kerstbomen, zoals in de Stieltjesstraat en op de brug over de Grift.



Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het niet verrassend is dat er op diverse plekken een enkele boom ligt. Inwoners van de stad houden de kerstboom in hun tuin, maar zijn hem alsnog op een gegeven moment beu. Zo kun je tot ver in het voorjaar nog oude kerstbomen tegenkomen.



De woordvoerder laat weten dat er in de Vogelenbuurt iets mis moet zijn gegaan. Een voertuig van de gemeente gaat vandaag nog de wijk in om de stapels bomen te verwijderen.

S Daarom vind ik het enorm zonde, zo'n boom wordt 3 weken gebruikt en dan afgedankt.. neem dan geen kerst boom, gebruik en kamer plant om te versieren en haal later de slingers uit... Zo hoef er geen bomen meer voor niks gekapt te worden...

Rare vogels in gemeente Utrecht, dat ze nu pas de bomen op gaan halen. Rare vogels in gemeente Utrecht, dat ze nu pas de bomen op gaan halen.

