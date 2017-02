Vader gooit baby naar oever tijdens reddingsactie

In het zuiden van China heeft een vader zijn baby uit een zinkende auto weten te redden door haar vanuit het water naar toeschouwers te gooien. De reddingsactie werd gefilmd door een omstander.Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De inzittenden van het voertuig werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, daar bleek niemand gewond te zijn geraakt.