Moeder redt kind van liftdeuren met karatetrap

Een Maleisische moeder heeft haar peuter gered vlak voordat het meisje tussen de liftdeuren geplet zou worden. Met een karatetrap wist de moeder erger te voorkomen.Op de beelden, die gemaakt zijn door een bewakingscamera in een appartementencomplex in Bata Uban, is te zien hoe een 3-jarige peuter richting de lift wandelt. Terwijl het meisje de lift in wil lopen, blijft ze staan en draait ze zich om naar haar moeder. De deuren gaan dicht, terwijl haar moeder begint te schreeuwen. De vrouw blijkt over enorme reflexen te beschikken en geeft haar dochter een trap met haar rechtervoet waardoor het meisje bij de deuren wegvalt.Mo Adib, een bewaker van het complex, legt uit hoe het kon gebeuren. ,,De liftdeuren hebben geen sensoren. Er is alleen een knopje aan de binnenkant om de deuren open te houden. Het meisje heeft geluk gehad. Haar moeder was erg snel en reageerde adequaat door haar dochter weg te trappen." Volgens de bewaker was de vrouw met haar dochtertje op bezoek en woonden ze niet in het complex. ,,Ouders moeten opletten met kinderen bij liften."