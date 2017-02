Klooster in Weert zoekt zusters

Altijd al tussen de nonnen in een klooster willen wonen? Dan heb je geluk: de zusters Birgittinessen in Weert zijn op zoek naar huisgenoten.



In het klooster in Weert wonen negen zusters uit verschillende landen. Ze zijn op zoek naar nieuwe aanwas. Wie interesse heeft, kan het eerst eens komen uitproberen. "We geven de gelegenheid aan jonge vrouwen om twee dagen met ons samen te leven", vertelt zuster Olga Maria aan RTL Nieuws.



Het introductieweekend is van 10 tot 12 maart. De ge´nteresseerden gaan kerkdiensten bijwonen en ze gaan het gesprek aan met de priester. Ze moeten wel vijf keer per dag bidden.



Als het bevalt, moeten de nieuwe nonnen hun opleiding doen in Rome. Pas daarna kunnen ze definitief in Weert komen wonen.



Volgens zuster Olga is het een primeur voor Nederland. "In andere landen zijn dit soort introducties heel gewoon." Er hebben zich al vier of vijf zusters in spe aangemeld.



Wie interesse heeft kan zich - heel modern - opgeven via de website van de zusterorde. "We zijn een hele traditionele orde, maar we gebruiken moderne middelen."

