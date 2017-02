Vrouw geeft dochter als vermist op vanwege gestolen auto

Een Amerikaanse vrouw heeft haar 4-jarige dochter als vermist opgegeven in de hoop zo haar gestolen auto terug te vinden. In werkelijkheid had ze haar kind op een geheime locatie ondergebracht. Het 'leugentje om bestwil' komt de vrouw waarschijnlijk nog duur te staan.



De 22-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Ohio kwam er achter dat iemand haar auto had gestolen. In de hoop het onderzoek naar de diefstal te bespoedigen, loog ze tegen de politie. Ze vertelde de agenten dat haar dochter nog achterin zat.



De politie zette meteen alle zeilen bij. Zo werd er een Amber Alert verzonden. Verschillende agenten en bezorgde burgers zochten mee. Dat leidde ertoe dat de gestolen auto werd teruggevonden. Natuurlijk zonder het kind. Pas toen biechtte de vrouw op dat ze haar dochter bij haar tante had ondergebracht, meldt NBC4.



De vrouw is aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte. Mogelijk moet ze de kosten voor het onderzoek terugbetalen. Ze is niet de enige die voor de rechter moet verschijnen. De politie arresteerde in het onderzoek namelijk ook een 22-jarige man op verdenking van autodiefstal.

