Automobilist dumpt pizzadoos en krijgt 370 euro boete

Een man uit Winterswijk heeft een boete van 370 euro gekregen omdat hij een pizzadoos uit het raam van zijn auto had gegooid.



Een wijkagent meldt op Twitter dat hij de man op heterdaad betrapte.



"Dit is toch wel een van de grootste ergernissen van mensen op straat", zegt agent Willem Saris tegen Regio 8. "Al dat zwerfafval. De dader erkende dat zelf ook. Hij had ook wel spijt, maar goed, dat moet hij dan maar bedenken voor hij een pizzadoos uit het raam gooit."

