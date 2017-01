Man rijdt stapvoets op de A2

Een 26-jarige man uit Amsterdam die tergend langzaam over de A2 bij Vianen reed, heeft daar zaterdag een flinke crash veroorzaakt. Een andere weggebruiker filmde het ongeluk.De man reed zaterdagmorgen rond half negen in zuidelijke richting op de A2 tussen Nieuwegein en Vianen. Hij reed zo langzaam, dat een andere automobilist zijn eigen auto naar de vluchtstrook stuurde en de politie belde, terwijl een camera op zijn dashboard alles filmde. Op het moment dat een agent in de meldkamer de beller vertelde dat er een politie-auto onderweg was, klapte een auto op de trage rijder, die toen rond de 35 kilometer per uur reed.Er raakte niemand gewond, maar de twee betrokken auto’s liepen wel flinke schade op. Waarom de man zo langzaam reed, is niet bekendgemaakt. Hij kreeg wel een bekeuring voor zijn gevaarlijke rijgedrag.