Gezin maakt wereldreis van zeventien jaar

Het begon allemaal met het idee om in hun oude auto van Buenos Aires naar Alaska te reizen. Zeventien jaar later zijn de Argentijnse Candelaria en Herman Zapp nog steeds niet thuis. Ze zijn nu 300.000 kilometer verder en hebben 75 landen gezien.Ondertussen is de auto behoorlijk vol geworden met vier kinderen tussen de zeven en zeventien. “Ze spelen met kinderen uit de hele wereld, van de Amazone tot Afrika en China, ze eten van alles, ze leren andere gebruiken. Wat voor beter onderwijs zouden ze kunnen krijgen?” zegt Herman Zapp tegen het AD.Ze hebben alle continenten gezien en zijn nu bezig met de laatste etappe: Europa. Begonnen in Istanbul reden ze via de Noordkaap naar Italië. Nu zijn ze in Spanje aangekomen. Inmiddels zijn ze beroemd geworden. “In Rome hebben we de Paus ontmoet, hier in Barcelona Messi.”Over de hele wereld kwamen ze duizenden behulpzame, aardige mensen tegen. De overzeese tochten kregen ze spontaan aangeboden en ook onderdak of tijdelijk werk was altijd wel te vinden.Het grote gezin zal straks nog via Nederland naar Engeland reizen en dan terugvaren naar Argentinië. “We hebben de hele wereld nu gezien, daarna is er wat dat betreft niets meer. Althans, wat deze reis betreft. Maar het leven heeft nog zoveel meer te bieden dan thuis te blijven zitten, dat hebben we onderweg wel ontdekt.”