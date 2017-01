Dronken chauffeur stikt bijna in blaaspijpje

De politie heeft in Amsterdam een man aangehouden die zes keer te veel gedronken had. De man slikte bijna het buisje waardoor hij moest blazen in.



De automobilist reed over de Prins Hendrikkade met nogal afwijkend rijgedrag. Bij een eerste test bleek al dat de man veel te veel gedronken had.



Hij werd meegenomen naar het bureau waar hij veel moeite had om goed te kunnen blazen op het ademanalyseapparaat. "Het scheelde niet veel of de bestuurder had het blaaspijpje ingeslikt", schrijft de politie Amsterdam Centrum-Amstel op Facebook.



Toen het toch lukte om te blazen bleek de man zes keer de toegestane hoeveelheid had gedronken.

Reacties

31-01-2017 10:08:29 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.635

OTindex: 126

S De man wist waarschijnlijk niet het verschil tussen blazen en zuigen...

31-01-2017 11:14:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.815

OTindex: 51.463

Hij dacht dat het een blowjob was.

31-01-2017 11:35:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.488

OTindex: 2.200

Quote:

die zes keer te veel gedronken had Valt mee. Ik heb in het verleden véél vaker te veel gedronken.



Ik vind overigens dat er nogal wat verschil zit tussen de luchtige opmerking: "Het scheelde niet veel of de bestuurder had het blaaspijpje ingeslikt" en de bewering in de kop van het artikel.



Laatste edit 31-01-2017 11:37 Valt mee. Ik heb in het verleden véél vaker te veel gedronken.Ik vind overigens dat er nogal wat verschil zit tussen de luchtige opmerking: "Het scheelde niet veel of de bestuurder had het blaaspijpje ingeslikt" en de bewering in de kop van het artikel.

31-01-2017 11:44:46 allone

Stamgast



WMRindex: 25.225

OTindex: 55.054



en met een saaie kop trek je geen lezers... @venzje : jij kunt beter rekenenen met een saaie kop trek je geen lezers...

31-01-2017 12:36:26 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.488

OTindex: 2.200

@allone : Och, voor auteurs maakt het toch niet zoveel uit hoe ze er uitzien?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: