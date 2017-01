Vrouw pleegt zelfmoord na tonen beelden diefstal

Een 68-jarige vrouw heeft een eind aan haar leven gemaakt, kort nadat justitie haar herkenbaar op tv liet zien als dief van een portemonnee.De Xenos in Oldenzaal: een 78-jarige vrouw vergeet bij de kassa haar portemonnee en de klant achter haar ziet dat. Maar deze vrouw waarschuwt niet, ze neemt de portemonnee mee. Op donderdag 12 januari laat de politie de beelden van de bewakingscamera zien in Onder de Loep, het opsporingsprogramma van RTV Oost.De Oldenzaalse - een gewone vrouw zonder strafblad- geeft zich meteen aan. Justitie haalt de video direct van de buis en internet, maar het is te laat: de beelden zijn volop gedeeld op internet. Op de populistische site Dumpert wordt het filmpje bijna een half miljoen keer bekeken. De Oldenzaalse krijgt een stortvloed van beledigingen van anonieme 'reaguurders' over zich heen. De dag erna berooft zij zich van het leven. Het is niet duidelijk of de zelfdoding een direct verband heeft met de beelden of de scheldpartijen.De familie heeft niettemin het Openbaar Ministerie gevraagd eens kritisch te kijken naar de criteria voor het tonen van herkenbare beelden. OM-topman Ernst Pols in Rotterdam zegt dat deze zelfdoding de eerste zou zijn, die mogelijk een relatie heeft met een opsporingsprogramma en de impact van de internetreacties daarna.Pols is mede-verantwoordelijk voor het uitzenden van beelden in het landelijke programma Opsporing Verzocht. De officier was niet betrokken bij de afweging in Twente, heeft die ook niet nader onderzocht, maar gelooft in de juiste afweging. ,,Bij moord en doodslag is evident dat er wat moet gebeuren. Hebben we de boef op beeld? Doen, spijkerhard. Maar winkeldiefstallen... Juist daar worden die discussies heel intens en stevig gevoerd. Privacy speelt een ongelofelijk grote rol. Dit was niet bepaald de moord op John F. Kennedy.''