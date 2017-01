Chinees fietst 500 km de verkeerde kant op

Een man die 1700 kilometer wilde afleggen op zijn fiets om naar huis te gaan, kwam er na een maand achter dat hij de verkeerde kant opging. De arbeidsmigrant ondernam de expeditie om bij zijn familie te zijn voor het Chinese nieuwjaar en hij had geen geld om op een andere manier thuis te komen, schrijven verschillende media.De man kon geen kaartlezen en was afhankelijk van de aanwijzingen die hij kreeg van voorbijgangers. Toen hij een maand onderweg was en al 500 kilometer had afgelegd, werd hij gestopt door agenten omdat hij op een snelweg fietste. Die moesten de man vertellen dat hij alleen maar verder van huis raakte.De agenten kregen medelijden en besloten ter plekke geld in te zamelen om de man alsnog op tijd bij zijn familie te krijgen. Dankzij de giften van agenten en medewerkers van de tolpoortjes op de snelweg kon de man zijn reis per trein hervatten. Het Chinese nieuwjaar valt op 28 januari, dus mogelijk haalt hij het nog op tijd.