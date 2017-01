Verkeersbordkunstenaar slaat toe

Een kunstenaar heeft enkele verkeersborden in het centrum van Rotterdam onder handen genomen. Rond het station zijn de verboden-in-te-rijden borden beschilderd met poppetjes.Het lijkt erop dat de Franse straatartiest Clet Abraham erachter zit. Zijn opgevrolijkte verkeersborden zijn in Florence een toeristische attractie. Ook in andere grote steden sloeg hij toe. Waarschijnlijk is hij afgelopen november op pad geweest in Rotterdam. Op zijn twitteraccount zette hij toen een filmpje online van een aangepast verkeersbord bij Hotel New York.