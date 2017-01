Crimineel verstopt 20 miljoen dollar in bedbodem

Amerikaanse agenten die een inval deden bij een oplichter, keken vreemd op toen ze het bed van de man onderzochten. De boxspring zat vol met bankbiljetten. En niet zoín beetje ook: twintig miljoen dollar maar liefst.Agenten volgden de 28-jarige Cleber Rene Rizerio Rocha uit Massachusetts. De man een rol speelt in het witwassen van de opbrengsten van een piramidespel. Hij werd geschaduwd toen hij 2,2 miljoen dollar overhandigde aan een andere man. Agenten volgden hem naar zijn appartement om hem daar te arresteren.Toen ze het appartement onderzochten, stuitten ze op het geld in de bedbodem. De openbaar aanklager in de Amerikaanse staat postte de foto van de indrukwekkende vondst op Twitter.Rocha is een van de verdachten in een piramidespel rond het telecombedrijf TelexFree. Het nepbedrijf betaalde mensen die voor hun werkten met het ingebrachte geld van nieuwe medewerkers. Volgens de onderzoekers zou daar tussen januari 2012 en maart 2014 in totaal 1 miljard dollar in zijn omgaan.De oprichter van het bedrijf is de Braziliaan Carlos Wanzeler. Hij vluchtte in april 2014 naar BraziliŽ. Hij is nog steeds voortvluchtig. Een medeoprichter van het bedrijf pleitte in oktober schuldig voor de rechtbank. Hij is in afwachting van zijn straf.