Man van 2 meter veroordeeld voor staand rijden

Een 26-jarige, twee meter lange Engelsman is veroordeeld omdat hij staand reed in zijn Ford Ka.De twee meter lange Adam Elliott werd beschuldigd van rechtopstaand rijden met zijn hoofd uit het dak van zijn cabrio, in de buurt van zijn woonplaats Newcastle. In de Newcastle Crown Court verklaarde Elliott dat het door zijn lengte kwam dat zijn hoofd uit het dak stak.Na de hoorzitting verklaarde hij: ,,Ik reed niet staand, ik ben gewoon lang." De rechter, Robert Adams, zei dat het ,,vrij duidelijk" was dat Elliott ,,aan het pronken was met zijn lengte.'' ,,Het was een gevaarlijke actie.''Elliott heeft een tijdelijk rijverbod van 12 maanden gekregen en zal volgende maand zijn uiteindelijke straf horen.