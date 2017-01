Jongen gewond bij poging redden oma van brand

Een jongen is zaterdagnacht gewond geraakt toen hij zijn oma wilde helpen in Waalwijk. De vrouw zat in een woning waarnaast een felle autobrand woedde.In Waalwijk stond rond 03.30 uur een busje in lichterlaaie. De kleinzoon kwam toevallig langs en wilde zijn oma uit het huis halen waar het busje tegenaan stond. Hij moest daarbij een ruit inslaan en raakte gewond. De jongen kon door ambulancepersoneel geholpen worden en hoefde niet naar het ziekenhuis.Het busje is volledig uitgebrand. De woningen waartussen de bus geparkeerd stond, zijn flink beschadigd door de brand.