Brussel niet gelukkig met muurschildering van onthoofding

Brussel zit sinds enkele dagen opgescheept met een grote muurschildering waarop een onthoofding met een mes is te zien. Wie hem heeft aangebracht is onbekend.In de Belgische hoofdstad zijn de laatste tijd vaker muurschilderingen opgedoken die door sommigen als aanstootgevend worden ervaren. Zo heeft de stad het afgelopen jaar een 'penismuur' en een 'anusmuur' gekregen.Die mogen blijven, maar de 'onthoofdingsmuur' gaat het stadsbestuur te ver. “Persoonlijk vind ik dit veel te gewelddadig en ik wil die muurschildering dan ook zo snel mogelijk zien verdwijnen”, zei een wethouder tegen Het Laatste Nieuws. Het stadsbestuur zal de eigenaar van de gevel vragen de schildering weg te halen.De 'onthoofdingsmuur' in de Vlaamse Poort doet een lezer van Bruzz.be denken aan 'Het offer van Isaak' van de Italiaanse Renaissance-schilder Caravaggio.