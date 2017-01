Brabantse ijsbaan snel weer dicht nadat wethouder door ijs zakt

In het Brabantse Terheijden konden schaatsliefhebbers vandaag om 13.00 uur hun hart ophalen: de ijsbaan ging open. De pret duurde echter niet lang. Na slechts een paar uur werd de baan gesloten, nadat wethouder Harry Bakker door het ijs zakte.

De wethouder raakte bij zijn val geblesseerd aan zijn heup. Het ijs bleek verzwakt te zijn geraakt door de zon.



Mogelijk kunnen ge´nteresseerden morgen alsnog het ijs op. De ijsclub kijkt morgenochtend om half tien of het ijs betrouwbaar genoeg is en of de baan weer open kan.

Reacties

21-01-2017 17:15:03 submarine

Senior lid

WMRindex: 410

OTindex: 487

Wnplts: Oceania

Sorry dat ik me te buiten ga aan enig leedvermaak; ik zie het gewoon voor me.

