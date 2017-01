Loedermoeder van het jaar

Geen enkele moeder is perfect. Dat heeft Lisette de Bruijn (32) uit De Lier wel bewezen. Ze is verkozen tot Loedermoeder van het Jaar, een eretitel voor het delen van de meest imperfecte moedermomentjes op social media. De uitreiking - een initiatief van Loedermoeder.nl was donderdagavond in Zeewolde.



De Bruijn noemt haar eretitel 'hartstikke leuk'. ,,Het is goed dat we elkaar laten zien dat alles niet perfect hoeft te zijn. Ik zie deze prijs als een grote waardering voor mijn blog. Veel vrouwen zeggen zich in mijn verhalen te herkennen. Deze trofee krijgt dus een mooie plek op mijn schoorsteenmantel.''



,,Nee, ik hoef niet huilend en beledigd in een hoekje te gaan liggen. Loedermoeder genoemd worden is iets positiefs!" schreef de moeder van drie kinderen eerder op haar blog Lisette schrijft. ,,Loedermoeders hebben het beste met hun kinderen voor, ook al willen ze die kinderen soms achter het behang plakken. Ze benaderen situaties met humor, en laten soms de boel de boel."



Zo nemen de kinderen van De Bruijn op fruitdag kersensnoepjes mee naar school als de fruitschaal leeg is, hebben ze zelden op de juiste dag de juiste gymspullen bij zich en kennen ze alle medewerkers van de drie dichtstbijzijnde McDonaldsen bij naam. ,,Consequent? Als het uitkomt. Pedagogisch verantwoord? Alleen als het moet. Liefdevol? Dat altijd."



De strubbelingen van De Bruijn en de hilarische, eerlijke en hartstochtelijke berichten van tal van andere moeders in Nederland worden verzameld door het Loedermoeder Initiatief, dat de Loedermoeder van het Jaar-award in het leven riep. Sharon Nehoray: ,,We zien vaak op social media en websites het perfecte plaatje van een moeder. Kinderen in prachtige kleren, mooie opgemaakte borden eten, opgeruimde en super gestylde kinderkamers. Terwijl de realiteit vaak zo anders is en dat maakt moeders onzeker. Daarom stimuleren wij moeders van Nederland om juist die andere kant te laten zien en hun imperfecte moedermomentjes te delen met #loedermoeder."



Voor de zekerheid had de winnende blogster en columniste, die we beter kennen onder haar werknaam Lieve Sylvie op Facebook, Twitter en Instagram waarmee ze Sylvie Meis op de hak neemt, alvast een speech geschreven en haar galajurk bij de stomerij gehaald. Dat kwam even mooi van pas, nu ze de award ook echt in de wacht heeft gesleept.

Perfectie bestaat niet, dat hele idee van perfectie vind ik belachelijk.

Ieder mens en iedere moeder is anders.

Alleen lijkt het me wel handig als ze haar kinderen op de juiste dag hun gymspullen mee geeft, da's gewoon een kwestie van verantwoordelijkheidsgevoel.

