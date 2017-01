Auto kopje onder na selfie

De KNRM Cadzand is donderdagmiddag uitgerukt voor twee auto's die vast zaten op het strand van Nieuwvliet. En van de auto's was niet meer te redden. Niemand raakte gewond."Op het eerste gezicht zagen we enkel een witte bestelbus aan de vloedlijn vast staan", schrijft de KNRM op hun website. "De vraag wat hij daar te zoeken had was snel beantwoord. Een tiental meter verderop zagen we een personenwagen kopje onder gaan."Omstanders hadden in de gaten dat het mis ging. "We zagen ze het ene moment selfies maken met de auto en kort daarop hem proberen los te duwen aldus een ooggetuige. Vrienden van de eigenaar zagen het gevaar ook en hadden de eigenaar van de bestelbus gevraagd de auto los te trekken. "Zonder er verder goed over na te denken is hij dus het strand opgereden om een poging te wagen. Die poging kon hem bijna zijn bestelbus en werkmateriaal kosten want hij zat vrijwel direct muurvast. De ooggetuige heeft dus meteen besloten om hulp in te schakelen door middel van bellen naar 112", aldus de KNRM"Aan de personenauto hebben we verder geen aandacht gegeven omdat die al te ver onder water was. De bestelbus konden we nog wel redden, vrijwel direct hebben we onze lier vastgemaakt en zijn beginnen trekken. Gestaag kwam de bus los en konden we deze bevrijden van de zee. De eigenaar van de bestelbus vol werkmateriaal was opgelucht, hij is zijn eigendommen niet verloren."De eigenaar van de personenauto, die in de strijd om zijn auto los te trekken behoorlijk nat geworden was, is door de KNRM naar huis gebracht.