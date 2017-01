Dertien agenten ingezet voor jongen die broodje eet

Onenigheid in een bus in Tilburg over het eten van een broodje resulteerde gisteren in een arrestatie van een jongen waarbij dertien agenten nodig waren. De arrestant wilde niet meewerken aan zijn aanhouding en zou ook enkele agenten hebben uitgescholden. Meerdere filmpjes van de arrestatie bij de bushalte aan de Conservatoriumlaan verschenen op internet.Een medepassagier schrijft op Facebook dat er onenigheid ontstond over een broodje. ,,De jongen wil het broodje niet wegleggen toen de buschauffeur dat vroeg, buiten het niet mogen eten in de bus doet hij niks fout. Niet gescholden, niet bedreigd."De buschauffeur wilde niet doorrijden tot de 25-jarige man zijn broodje weg deed en schakelde de politie in. Na een aantal minuten reed de chauffeur toch verder op aandringen van de overige passagiers. Bij de volgende halte stapte enkele agenten de bus in.In een filmpje dat de medepassagier bij het bericht plaatst, is te zien hoe twee agenten de jongen willen arresteren. De jongen is het daar niet mee eens en verzet zich tegen de aanhouding. Vervolgens verschijnen meer agenten in beeld. Het facebookbericht is inmiddels meer dan 8.100 keer gedeeld. ,,Het is ronduit belachelijk hoe de politie hier optreedt, het was totaal onnodig”, aldus Yoni Klarenbeek, die het geheel met zijn telefoon vastlegde.Volgens de politie gedroeg de jongen zich vervelend en verliet hij na herhaaldelijk vragen de bus niet. ,,Er is een melding binnengekomen dat er ruzie in de bus zou zijn. Veel agenten zijn op straat en die gaan er dan meteen naartoe tot het bericht komt dat de situatie onder controle is", verklaart een woordvoerder van de politie. ,,De arrestant werkte niet mee en is vervolgens door twee agenten aangehouden. De andere agenten hielden enkele omstanders op afstand. Dat de situatie door omstanders wordt gefilmd is voor ons geen reden om anders te handelen."Volgens vervoersbedrijf Arriva voelde de chauffeur zich zeer onveilig.