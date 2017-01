Jutter vindt menselijke resten op het strand

Ko de Boer uit Wijk aan Zee vindt tijdens zijn strandwandelingen weleens vaker gekke dingen op het strand. Maar het menselijke skelet dat hij gisteren vond, was een unicum.

Door de afgelopen storm is er veel zand weggeslagen en is er van alles omhoog gekomen, waaronder deze menselijke resten. Van wie de botten zijn, is nog een groot mysterie.



In het dorp gonst het al van de geruchten. Het zou van een Noorman zijn of een overleden soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Een forensisch team van de politie onderzoek de botten. Wanneer blijkt dat ze jonger zijn dan 100 jaar, zal er een onderzoek gestart worden. Zo niet, dan worden ze overgedragen voor archeologisch onderzoek.

Ko hoopt dat de identiteit van het skelet snel achterhaald wordt. "Er zijn nabestaanden die geen lichaam van een dierbare hebben. Misschien dat zij nu rust vinden."

Reacties

18-01-2017 08:18 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.361

OTindex: 2.154

De kuil van een Duitse badgast zal wel gewoon een keer zijn ingestort.

18-01-2017 09:14 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.030

OTindex: 6.674

S Ik denk dat ik wel weet wie het is . Dat is natuurlijk die ene man die OepsIk denk dat ik wel weet wie het is. Dat is natuurlijk die ene man die zat te wachten op de Paus. Nou hij zat eigenlijk te wachten totdat wij onze rijkdommen onder de armen gingen verdelen. Tja.. nog even geduld.

