Bah: vrouw vindt grote plukken haar in melkpak

Emma Louise keek van de week gek op toen ze haar koffie van een vleugje melk wilde voorzien. De Engelse vrouw dacht eerst dat de gekke klontjes schimmels waren.Maar het bleek om iets te gaan dat nog viezer is, namelijk drie flinke dotten rood haar.De vrouw spoedde zich meteen naar de Facebookpagina van Morrisons, de keten waar ze de melk had gekocht. Daar plaatste ze de foto’s van de niet zo appetijtelijke melk.Het bedrijf reageerde al snel dat ze onderzoek gaan doen naar hoe de haarbosjes in de melk hebben kunnen belanden. We kunnen ons voorstellen dat Emma haar koffie de komende tijd even zwart drinkt...