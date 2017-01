Britten in de ban van geheimzinnige verdwijning

De mysterieuze verdwijning van Corrie Mckeague, een 23-jarige werknemer van de luchtmacht, roept in Groot-BrittanniŽ steeds meer vragen op. Hoe kan een man, tijdens een nachtelijke wandeling door een met bewakingscamera's volgehangen stadje, ineens totaal van de aardbodem verdwijnen?Mckeague is vermist sinds 24 september vorig jaar. Na het uitgaan slenterde hij rond tien voor half vier 's nachts, gekleed in een witte zomerbroek en een roze overhemd, door het centrum van Bury St. Edmunds, een stadje met iets meer dan 40.000 inwoners in het Engelse graafschap Suffolk: Filmpje De bewakingsbeelden zijn gepubliceerd door de politie. Die zegt dat er 'hooguit 1 of 2 procent kans is' dat hij uit het centrum is verdwenen zonder verder nog door camera's te zijn vastgelegd. Meer dan duizend uur bewakingsbeelden zijn nauwkeurig uitgeplozen en nergens is nog een spoor van Mckeague, schrijft het dagblad Daily Mail. Komt bij: als hij het stadscentrum ongezien had willen verlaten, had hij daar halsbrekende toeren voor moeten uithalen.De zaak is er niet duidelijker op geworden nu zich afgelopen week bij de BBC een vrouw heeft gemeld, April Oliver, die zegt dat ze zijn partner was ten tijde van de verdwijning. Sterker nog: ze zou, vlak voor de vermissing, zwanger van hem zijn geraakt.Toen zijn verdwijning aan het licht kwam, zou de 21-jarige vrouw zich in de Verenigde Staten hebben bevonden. Vijf maanden eerder hadden ze elkaar via een datingsite leren kennen. Ze kwam direct terug naar Groot-BrittanniŽ toen ze hoorde dat hij zich, de eerste werkdag na zijn verdwijning, niet op de luchtmachtbasis had gemeld waar hij werkte. Twee weken later ontdekte ze dat ze zwanger was.Het voedt de theorie dat Mckeague zichzelf verborgen houdt vanwege relatieproblemen. Misschien hield hij er een geheime liefde op na, suggereert de Daily Mail. Maar er wordt ook gespeculeerd over een mogelijke afpersing of een ruzie met een voorbijganger die hem fataal is geworden (Mckeague had te veel gedronken en stond onvast op zijn benen). Hij zou zelfs, omdat hij werkte bij defensie, door terroristen op de korrel kunnen zijn genomen.Maar in al die gevallen had daarvan iets op video moeten staan, zegt de politie. Alle passanten zijn intussen aan de tand gevoeld. Na bijna vier maanden is de grote vraag nog steeds: hoe is Corrie Mckeague verdwenen? Ook het team van privťdetectives dat zijn familie heeft ingeschakeld, tast volkomen in het duister.Wat de zaak nog ingewikkelder maakt: de telefoon van Mckeague is vlak na zijn verdwijning gelokaliseerd op de route naar een plaats 20 kilometer verderop. De telefoon bewoog zich met een snelheid die overeenkomt met die van een motorvoertuig, zegt de politie. Om acht uur 's ochtends hield het toestel op met zenden. Dat kan betekenen dat de batterij leeg was, maar het kan ook betekenen dat de telefoon rond dat tijdstip is uitgezet of kapotgemaakt. De telefoon, een Nokia Lumia, is niet teruggevonden.De politie heeft zelfs onderzocht of Mckeague misschien een ongelukkig slachtoffer is geworden van een vuilniswagen die zich rond dezelfde tijd in de omgeving bevond. Het zou niet de eerste keer zijn dat een dronkenlap in slaap valt in een vuilcontainer en vervolgens wordt geplet en afgevoerd naar de stort. Maar doordat de wagen was uitgerust met een weeginstallatie, kon worden uitgesloten dat Mckeague op die manier aan zijn eind is gekomen.Buurtbewoners wezen de politie ook nog op de vele varkenshouderijen op het platteland langs de route naar Mckeagues huis. Hij had de kilometerslange weg vaker lopend afgelegd na een avondje stappen: was hij misschien uitgegleden, onwel geworden en opgegeten door de varkens? Niet aannemelijk, zegt de politie, omdat hij ook dan door tal van camera's moet zijn waargenomen.Het aantal theorieŽn wordt met de dag groter. En zolang Corrie Mckeague niet wordt teruggevonden, zal dat nog wel even zo blijven.