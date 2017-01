Naakte vrouw kaapt politieauto

Politieagent Francisco Campillo ziet een poedelnaakte vrouw lopen bij een tankstation in Arizona en vraagt haar of alles oké is en waar haar kleren zijn. De 31-jarige Lisa Luna antwoord te zijn verkracht en of de agent misschien iets heeft om haar lichaam te bedekken. Achter uit de dienstwagen pakt de agent een deken. Als hij deze aan de vrouw wil geven zit zij inmiddels achter het stuur van de politieauto. Terwijl Campillo de deur van de auto opent geeft de vrouw gas en gaat er vandoor.



Een bestuurder die alles heeft zien gebeuren laat de politieman snel instappen en zet de achtervolging in. Na een 110 kilometer lange achtervolging, waarbij meerdere eenheden betrokken waren, raakte de naakte autodief een andere auto waarna ze de macht over het stuur verloor. Lisa Luna werd gearresteerd.



In een verhoor op het politiebureau verklaarde Luna niet te zijn verkracht maar zo onder invloed van drugs te zijn geweest, dat ze dacht dat haar huid in brand stond. Ook vertelde ze stemmen te hebben gehoord van haar overleden vader en een overleden vriend.



De vrouw zit vast. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet verschijnen.

