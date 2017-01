40 procent van de rashonden blijkt kapotgefokt

Er is een nieuwe editie uit van de RashondenWijzer. Uit medisch onderzoek en DNA-testen bij 109 hondenrassen blijkt dat de meeste hondenrassen zich in “deplorabele staat” bevinden. Lees: ze zijn kapotgefokt.

Zeker 40% van de jonge rashonden lijdt aan erfelijke ziekten of gebreken. Het gevolg van inteelt en fokken op een onnatuurlijk uiterlijk, zoals een te korte snuit. Zowel rashonden mèt als zonder stamboom lijden hieronder.



Het staat in de vernieuwde RashondenWijzer. Die geeft een uniek overzicht van circa 250 erfelijke aandoeningen bij 109 hondenrassen, bundelt de informatie van meer dan 200 wetenschappelijke en diergeneeskundige rapporten en is het werk van een team dierenartsen. Een enquête ingevuld door 147 dierenartsen en een tweede enquête van circa 2.000 hondenliefhebbers werd gebruikt ter controle.



Helaas blijkt in nog sterkere mate dan voorheen hoe ziek veel hondenrassen zijn.



Kortsnuitige honden zoals de Franse Bulldog, Boxer en Mopshond scoren het slechtst. Ook populaire rassen als de Labrador Retriever, Golden Retriever en Berner Sennenhond doen het heel slecht.



Dat laatste ras wordt geteisterd door kanker, die zich al op jonge leeftijd voordoet. Zelfs nieuwe rassen, zoals de Australian Labradoodle, is door raszuiver fokken (inteelt) “binnen no time doodziek gemaakt”.



De Cavalier King Charles Spaniël staat niet onverwacht op de 4e plaats. Dat hondje heeft 28 erfelijke aandoeningen waaronder chiari malformatie, een misvorming van de schedel met chronische hoofdpijn als gevolg.



De Whippet komt als meest gezonde hond naar voren. Waarschijnlijk omdat de hond niet erg populair is, en dus niet zo doorgefokt.

Reacties

15-01-2017 18:09:18 stora

Erelid



Wij hebben het gelukkig wel getroffen met onze honden, want wij komen bijna nooit bij een dierenarts.

15-01-2017 18:36:30 TonK

Senior lid

Wnplts: Dorst

Net zoals wij, Stora. We hebben een Amerikaanse Labrador van een broodfokker met zeer slecht naam. Echter is onze Bink (tot nu toe, 2,5 jaar oud) zonder klachten.

15-01-2017 18:57:12 Lennox

Oudgediende



Ik heb twee grote kerels zonder enig merk. De ene lijkt het meest op een Beauceron en de ander is een wolfsmix. En een kleintje en dat is nou toevallig net een whippetmix hahaha. Doe mij maar lekker die rommelpotjes. Net zo lief en meestal een stuk taaier.

15-01-2017 21:13:57 De Paus

Oudgediende



S Het probleem komt voort uit winstbejag. Veel mensen kopen hun rashond bij een particulier, die bijverdient met het fokken van honden. Die is altijd iets goedkoper dan een professionele kennel, en dat kan makkelijk omdat de particuliere fokker geen belasting betaalt en de kennel wel. De particuliere fokkers fokken tot het uiterste door zonder nieuwe fokdieren te kopen (die duur zijn) en zo komt er incest. De professionele kennels kopen af en toe nog wel nieuwe fokdieren maar ook nog te weinig omdat ze, vanwege de concurrentie met de particuliere fokkers, hun prijzen niet teveel kunnen verhogen. Bovendien moeten zij wel belastingen, daarom kunnen ze niet te veel uitgeven aan dure nieuwe fokdieren.

En dan is er nog het hondenvoer. De grote fabrikanten daarvan verkopen een product dat vrijwel uitsluitend uit slachtafvallen bestaat, met daaraan toegevoegd smaakstoffen. Zonder die smaakstoffen zouden de dieren het niet eens opeten. Je kunt het vergelijken met cola, als daar niet heel veel suiker en/of zoetstoffen aan waren toegevoegd, zouden de mensen het ook niet drinken. Er is wel goed dierenvoer te krijgen, maar dat is een stuk duurder. Dus wie winst wil maken, koopt rotzooi en daardoor gaat de gezondheid van de honden achteruit.

15-01-2017 21:32:52 Jorts

Senior lid



@De_Paus: ook met de kennels is het gewoon fout hoor. Gewoon rassen opheffen en alle honden weer met elkaar fokken. Worden ze een stuk gezonder van

15-01-2017 23:51:23 TheBoss

Senior lid

Wnplts: het oosten

Hier zouden veel strengere regels moeten worden ingesteld, kapotgefokte rassen verbieden en zwaardere eisen aan fokkers stellen, want het is stuitend hoe er met levende wezens wordt omgegaan.

16-01-2017 00:17:24 botte bijl

Stamgast



mensen die naar de plastisch chirurg gaan, die doen het zelf, die doorgefokte dieren niet winstbejag en onnatuurlijke schoonheidsidealen....mensen die naar de plastisch chirurg gaan, die doen het zelf, die doorgefokte dieren niet

