Jongen redt oude vrouw vlak voor aanstormende trein

De 15-jarige Ruben den Engelse uit Apeldoorn is een held. Een oude vrouw was met haar rollator gevallen op het spoor in Twello. Hij kon haar net voor een aanstormende trein wegtrekken.



Ruben was maandagochtend op weg naar school toen hij de vrouw op het spoor zag liggen. De slagbomen waren al naar beneden. Toch aarzelde hij geen moment en rende naar haar toe. Hij wist haar op het nippertje te redden voor de trein langs denderde.



Een man in zijn auto zag het allemaal gebeuren. Hij was bang voor wat hij zou aantreffen nadat de sneltrein uit Apeldoorn voorbij was geraasd. “Tot mijn grote opluchting waren zowel de oude dame als de jongeman ongedeerd. De dame stond inmiddels weer op haar benen en ze laadden de boodschappen weer in de rollator.”



Onze held Ruben fietste weer vlug verder. “Ik vroeg nog aan haar, gaat het? Maar ze antwoordde niet, zo geschrokken was ze. Ik sprong daarna snel weer om mijn fiets om niet te laat op school te komen.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: