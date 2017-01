Getrainde triatleten op fiets ingehaald door boer

De twee getrainde triatleten Axel Carion en Andreas Fabricius kunnen hun ogen niet geloven als zij voorbij worden gefietst door de 63-jarige Luís. Het Frans-Zweedse koppel probeert een wereldrecord te verbreken door in 58 dagen van Cartagena in Colombia naar Ushuaia in Argentinië te fietsen.De landbouwer Luís uit Dabeiba in Colombia fietste het stel bepakt en bezakt en met een aardig tempo voorbij op een bergpas van 2.000 meter. De triatleten wisten niet wat ze zagen. ,,Hij maakt ons belachelijk. 't Is een beest!"Luís is het gewend om veel hoogtemeters te maken. Hij fietst dagelijks zo'n 100 kilometer om zijn producten aan de man te brengen. Op social media wordt nu met man en macht gezocht naar de landbouwer in de hoop hem een racefiets te kunnen bezorgen.Carion en Fabricius proberen hun krachten zoveel mogelijk te doseren en zijn inmiddels aangekomen in Ecuador. Daarna gaan ze via Peru en Chili naar eindstation Argentinië. Daar hopen ze in maart aan te komen en zo het wereldrecord te verbreken. Met hun recordpoging willen ze geld inzamelen voor de brandweer in Zuid-Amerika.In Nederland maakte Michael Boogerd iets soortgelijks mee toen hij met z'n Rabobank-wielerploeg plots werd ingehaald door een postbode op de Cauberg in Valkenburg.