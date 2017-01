12-01-2017 18:59:41

Wat geeft dat nou? We moeten daar niet zo streng over oordelen want misschien had die man thuis ook wel een storing in de waterleiding.En ik zeg altijd maar zo: als je het gras kort maait, lijkt de boom hoger.Jullie hebben toch ook liever eenSequoia dan zo'n lullig Bonsai boompje?Ik houd trouwens ontzettend van tuinieren; ik vind margrieten nog het mooist.Mijn vriendin heet Margriet en zij is altijd bezig met gras maaien op het balkon van mijn duikboot.