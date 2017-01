Peruaanse moeder verliest vier kinderen uit het oog op Hauptbahnhof Berlijn

Een 3-jarig jongetje is hem op Berlijn CS gesmeerd en alleen in de intercity naar Leipzig gestapt. Terwijl zijn moeder kaartjes stond te kopen, namen hij en zijn broertjes de benen.

Gelukkig was de familie aan het einde van de middag weer herenigd.



Daar ging wel een spannende tijd voor de moeder, en wat speurwerk van de politie aan vooraf. De moeder, afkomstig uit Peru en wonend in Italië, verloor haar vier zoons, de oudste was zes, uit het oog toen ze kaartjes stond te kopen. In alle staten alarmeerde ze de politie.



Die vond al snel twee kinderen terug, vlak bij de plek van de verdwijning. Haar derde zoon werd gevonden op station Berlin-Südkreuz, zo’n tien minuten met de trein van het Hauptbahnhof. Ook de vierde zoon was niet lang daarna terecht: hij bleek in de trein naar Leipzig te zitten. Een oplettende conductrice vond het vreemd dat ze een knul van drie zonder begeleiding en ticket aantrof, en lichtte de politie in.



Aan het eind van de middag was de familie herenigd in Leipzig. “De kleine jongen, die alleen Spaans en Italiaans sprak, wilde zijn naam niet zeggen en viel van pure vermoeidheid door de spannende reis op het bureau in slaap”, vertelde de dienstdoende agent.

