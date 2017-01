Amerikaan krijgt 22 jaar gevangenisstraf voor het stelen van een afstandsbediening

De Amerikaanse Eric Bramwell is deze maand veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf, omdat hij de afstandsbediening van een tv heeft gestolen.



Hij nam het apparaatje mee uit het gemeenschappelijk deel van een appartementencomplex in Illinois. Op zijn weg naar buiten liet hij een handschoen vallen, waardoor hij later kon worden ontmaskerd.



Volgens de aanklager kon hij gezien zijn criminele verleden veroordeeld worden tot 30 jaar cel. Naar verluidt had Bramwell meerdere afstandsbedieningen en televisies gestolen uit nabij gelegen appartementencomplexen.



“Meneer Bramwell wordt eindelijk aangepakt voor zijn criminele activiteiten. Keer op keer heeft hij dingen gestolen en hij verwachtte er mee weg te komen. Maar dat het zo niet werkt, daar komt hij nu achter,” aldus officier van justitie Robert Berlin.



Er is geen land ter wereld waar per hoofd van de bevolking meer mensen worden opgesloten dan in de VS. In totaal zitten er momenteel 2,3 miljoen Amerikanen in de gevangenis.

Had hij nu maar de afstandsbediening van de elektronische celdeuren gestolen...

