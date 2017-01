Sneeuwpret in de VS

De sneeuwval in ons land bleef deze winter op de meeste plekken nog beperkt tot een dun laagje drap. In Amerika is het wel anders. Daar kan plaatselijk geskied worden, soms zelfs gewoon op straat.Ja hoor, skiŽn op straat. Want waarom ook niet? De waaghals uit dit filmpje had blijkbaar al genoeg aan een dun laagje sneeuw. Een auto trok hem met behoorlijke snelheid over straat door Raleigh in de Amerikaanse staat North Carolina.Dat het ook anders kan bewijst de maker van het filmpje hieronder. Hij zette zijn honden aan het werk. En dat leverde deze spectaculaire beelden op.