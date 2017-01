Onderbroekendief opgepakt

Een 33-jarige man zonder vast adres is vorige week dinsdag gearresteerd op verdenking van het leegroven van sporttassen in Aalten en Lichtenvoorde. Uit de tassen stal hij voornamelijk damesondergoed, meldt de politie gisteren.



De diefstallen waren in de maanden november en december uit sporthallen in Lichtenvoorde en Aalten. Onbekend is wat de man wilde met het ondergoed. De man is opgepakt aan de hand van camerabeelden en getuigenverklaringen. Na verhoor is hij vrijgelaten. Wel moet hij zich dinsdag 4 april melden bij de politierechter in Zutphen.



Het komt wel vaker voor dat mannen onderkleding stelen. In het Polderbad in het Zuid-Hollandse Nieuwerkerk aan den IJssel liet een man iPhones en portefeuilles links liggen, maar beroofde tien vrouwen van hun ondergoed.



En eerder dit jaar sloeg enkele kilometers verderop ook al een onderbroekendief toe. In Sportcentrum De Zuidplas in Moordrecht wist iemand eveneens uit een dameskleedkamer ondergoed te ontvreemden.

Reacties

10-01-2017 14:57:24 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.012

OTindex: 6.612

S Ik was het niet , want ik draag nooit ondergoed onder mijn pausjurk. was het niet, want ik draag nooit ondergoed onder mijn pausjurk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: