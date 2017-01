Wereldrecord ganzenborden verbroken in Vught

Een explosie van vreugde vrijdag in Vught waar het de vrienden Max, Marcel, Stijn en Guus is gelukt het wereldrecord ganzenborden te verbreken. Maar liefst 80 uur achter elkaar hebben ze zich moeten vermaken met dit oer-Hollandse spelletje.



Hoewel het ze is gelukt, doen de recordhouders maar een kort vreugdedansje, want ze verlangen namelijk maar naar een ding: slapen, slapen en nog eens slapen.



En niet alleen in Vucht is een record verbroken, ook 24 studenten van volleybalvereniging SVU Amstelveen hebben vrijdag een nieuw record verbroken. Sinds afgelopen maandag hebben ze 100 uur non stop gevolleybald voor het goede doel ‘Only Friends’. De studenten hopen met deze actie 5000 euro op te halen.

