Politie waarschuwt voor nieuwe manier van oplichting

De politie in Almere waarschuwt voor een nieuwe manier van oplichting, waarvan oudere automobilisten in Utrecht onlangs al het slachtoffer werden.



Tenminste drie ouderen belden de politie omdat er een onbekende man bij hen in de auto was gestapt. De man betichtte hen ervan dat zij zojuist een aanrijding hadden veroorzaakt en eiste vergoeding van de schade. De man wilde de zaak contant afhandelen en had geen interesse in het invullen van een schadeformulier.



Volgens de politie heeft één van de melders daadwerkelijk een paar honderd euro aan de man gegeven. In twee andere gevallen liet hij zich afschrikken door de reactie van het slachtoffer.



Geen van de melders had iets van een aanrijding gemerkt. Volgens de politie ontdekten twee van hen wel schade aan de eigen auto. Omdat de verhalen erg op elkaar lijken, denkt de politie dat er een oplichter actief is. Mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, worden dan ook opgeroepen zich te melden.



De politie adviseert automobilisten om altijd gezamenlijk een schadeformulier in te vullen en nooit in te gaan op een verzoek om schade contant af te handelen.

Reacties

06-01-2017 08:21:12 allone

Meestal zitten mijn deuren op slot - behalve de waar ik ben ingestapt - dus zomaar instappen lijkt me sowieso onmogelijk

06-01-2017 08:59:56 Jura6

Een groep mannen, meestal 4, wachten oudere mensen op die even stil staan om ergens af te slaan. Die gasten rijden je dan zachtjes van achteren aan. Dat voel jij dus stap je uit om te kijken of je schade hebt... en dan begint het. Vier grote kerels, veelal oostblokkers met een slecht accent beginnen dan geld van je te eisen en kunnen daarbij behoorlijk intimiderend zijn.

Oudere mensen kiezen dan vaak eieren voor hun geld en betalen die oplichters soms wel honderden euro's.



Ik zag dit bij 'Blik op de Weg'. Een agent die iemand aan het bekeuren was zag het aan de overkant gebeuren en greep direct in... dat echtpaar had inmiddels wel al iets van 500 euro betaald.



@allone : Ze gaan ook wel eens anders te werk.
Een groep mannen, meestal 4, wachten oudere mensen op die even stil staan om ergens af te slaan. Die gasten rijden je dan zachtjes van achteren aan. Dat voel jij dus stap je uit om te kijken of je schade hebt... en dan begint het. Vier grote kerels, veelal oostblokkers met een slecht accent beginnen dan geld van je te eisen en kunnen daarbij behoorlijk intimiderend zijn.
Oudere mensen kiezen dan vaak eieren voor hun geld en betalen die oplichters soms wel honderden euro's.
Ik zag dit bij 'Blik op de Weg'. Een agent die iemand aan het bekeuren was zag het aan de overkant gebeuren en greep direct in... dat echtpaar had inmiddels wel al iets van 500 euro betaald.

06-01-2017 09:59:41 allone

da's vreselijk.

@Jura6 : je
da's vreselijk.
Aan de ene kant telt een gewaarschuwd mens voor twee, maar aan de andere kant zul je, als je niets boosaardigs verwacht, toch gewoon uitstappen..

