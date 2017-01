Gemeente Wassenaar blundert met vuilniszakken tegen vuurwerkrommel

Om zoveel mogelijk vuurwerkafval van de straat te krijgen heeft de gemeente Wassenaar speciale vuilniszakken bij inwoners door de brievenbus gedaan. Goed idee, alleen jammer dat de zakken pas op 3 januari zijn uitgedeeld terwijl diezelfde afvalzakken op 2 januari al werden opgehaald.



De gemeente lijkt zelf ook door te hebben dat er iets mis is gegaan en deelt een klacht over het mislukte anti-afvalidee via Twitter. Of de vuilniszakken alsnog later worden opgehaald is niet bekend.



Reacties

05-01-2017 17:11:09 stora









1 van de rijkste gemeenten van Nederland, maar je vraagt je toch af of daar ook de slimste mensen de boel besturen.

05-01-2017 17:11:50 HHWB









S Mag de burger nu ook een bekeuring of boete geven aan de gemeente? Want als de burger een foutje maakt weet de gemeente niet hoe snel ze een prent moeten uitdelen...

05-01-2017 17:38:06 submarine









Quote:

alleen jammer dat de zakken pas op 3 januari zijn uitgedeeld terwijl diezelfde afvalzakken op 2 januari al werden opgehaald.



Eh ... ik schijn iets te missen. Hoe kun je nou op 2 januari iets hebben opgehaald wat pas op 3 januari zou worden uitgedeeld? Eh ... ik schijn iets te missen. Hoe kun je nou op 2 januari iets hebben opgehaald wat pas op 3 januari zou worden uitgedeeld?

