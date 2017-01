Doos met cocaine aan voedselbank gedoneerd

De Voedselbank in Huizen kreeg onlangs een doos met wel heel bijzondere inhoud binnen. In een doos bananen zat ook nog een kilo coca´ne.

In de lading bananen waar de doos uit kwam, was een paar weken eerder ruim 1.800 kilo coca´ne aangetroffen. De politie had de drugs uit de lading gehaald, maar daarbij blijkbaar een kilo coca´ne over het hoofd gezien.



De lading bananen waar de coca´ne in verstopt zat, werd aan NH Helpt de Voedselbank gedoneerd. De doos waar nog coca´ne in zat, heeft echter niet in de kantine gestaan.

De coca´ne werd begin december bij aankomst in Antwerpen tussen een lading bananen gevonden. De politie ontdeed de bananen van de drugs en liet de partij doorgaan naar een bedrijf in Medemblik. Daar werden acht personen opgepakt op het moment dat zij de lading uit gingen pakken.



De eigenaar van het pand doneerde vervolgens 230 dozen bananen van de lading aan de Voedselbank. Volgens de Voedselbank is het dezelfde lading bananen als bij NH Helpt de Voedselbank gedoneerd werden, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De afdeling in Huizen heeft een kilo coca´ne in een doos met bananen aangetroffen. Dat is het enige dat de politie op dit moment wil bevestigen.

Overigens werd in een ander deel van de lading bananen, dat aan een Pools bedrijf was verkocht, een pistool gevonden. Dat schreef het Noordhollands Dagblad eind december.

Reacties

05-01-2017 17:18:20 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.491

OTindex: 126

S Nu kunnen ook junkies langs komen bij de voedsel bank...

05-01-2017 17:34:56 submarine

Senior lid

WMRindex: 381

OTindex: 487

Wnplts: Oceania

Er gaat niets boven een gevarieerd aanbod; gun de aan de grond geraakte snuiver nou toch ook eens iets!

05-01-2017 17:48:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.588

OTindex: 51.022

Quote:

In een doos bananen zat ook nog een kilo cocaïne.



Bananen met een snuifje coke, een delicatesse! Bananen met een snuifje coke, een delicatesse!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: