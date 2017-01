Vrouw koopt gloednieuwe iPhone en krijgt telefoonnummer Adele er gratis bij

Van het nummer van Adele tot dat van Spice Girl Emma Bunton: alles was inbegrepen bij de aankoop van de nieuwe iPhone van Sophie Highfield. Gezien het toestel gloednieuw was, wordt vermoed dat het probleem bij iCloud van Apple lag.

Toen Highfield enkele maanden na de aankoop van haar gloednieuwe iPhone haar moeder wilde bellen, kreeg ze verschillende "moeders" als suggestie in haar telefoon. "Er waren wel 30 telefoonnummers van "moeders" in mijn telefoon!"



De nummers zaten niet in het telefoonboek van Highfield, maar verschenen wel als ze de letter "m" intikte. Wanneer ze enkele andere letters uitprobeerde, vond ze prompt de telefoonnummers van verschillende beroemdheden. Een reset naar de fabrieksinstellingen bracht geen soelaas en Highfield zag zich verplicht om alle nummers een voor een te verwijderen.



Highfield nam al contact op met Apple, maar het bedrijf wist enkel te vertellen dat de fout niet bij de vrouw en ook niet bij hackers ligt. Experten wijten het aan een fout bij de synchronisatie van iCloud, wellicht gaat het om een automatische synchronisatie. "Ik ben wel echt bezorgd dat mijn eigen gegevens ook bij andere iPhone-gebruikers zijn terechtgekomen", aldus Highfield.



Voor wie eraan twijfelt: Daily Mail deed alvast een steekproef met een handvol telefoonnummers en bevestigde dat het om de correcte gegevens ging.

Reacties

04-01-2017 14:10:06 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 3.648

OTindex: 6.492

Quote:

"Er waren wel 30 telefoonnummers van "moeders" in mijn telefoon!"

Staat mijn moeder er ook niet tussen? Staat mijn moeder er ook niet tussen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: