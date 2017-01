Komeet met verrekijker te zien

NASAĺs NEOWISE heeft twee nieuwe objecten ontdekt. De ruimtetelescoop spotte een komeetachtige planeto´de. Daarnaast zag NEOWISE een komeet, die de komende week met een verrekijker te zien is.



Het eerste object is 2016 WF9. Deze planeto´de is van oorsprong mogelijk een komeet, die tegenwoordig dichter om de zon draait. Wanneer 2016 WF9 het verst van de zon staat, dan komt het object in de buurt van de baan van Jupiter. In 4,9 jaar tijd reist de planeto´de naar binnen en passeert dan de astero´dengordel en Mars. Vervolgens gaat hij net onder de aarde door.



Op 25 februari 2017 is de afstand tussen 2016 WF9 en de aarde het kleinst: 51 miljoen kilometer. Astronomen beweren dat 2016 WF9 in de nabije toekomst geen problemen gaat opleveren. Gelukkig maar, want 2016 WF9 is met een doorsnee van 0,5 tot 1 kilometer geen kleine jongen.



En dan is daar nog de komeet C/2016 U1 NEOWISE. Deze komeet is onlangs ontdekt door NEOWISE en is de komende week met de verrekijker te zien. Op 14 januari is de afstand tussen de komeet en de zon het kleinst. Daarna reist de komeet terug naar de buitenste regionen van het zonnestelsel, waar de komeet een lange winterslaap houdt. Astronomen vermoeden dat deze komeet er duizenden jaren over doet om een rondje om de zon af te leggen.



(NEO)WISE ontdekte tussen 2009 en 2011 meer dan 34.000 astero´den. Omdat de koelvloeistof op raakte, werd de infraroodtelescoop in februari 2011 uitgeschakeld. In december 2013 ging de ruimtetelescoop weer aan de slag om zogenoemde aardscheerders te vinden. Dit zijn kometen en astero´den die een bedreiging kunnen vormen voor de aarde. Als 2016 WF9 een komeet is, dan is het zijn tiende ontdekte komeet na zijn winterslaap. Is het object een astero´de, dan is het de honderdste astero´de sinds zijn heractivering.

Als ze dan ook nog zeggen waar ik ergens moet gaan zoeken wordt het misschien interessant. Als ze dan ook nog zeggen waar ik ergens moet gaan zoeken wordt het misschien interessant.

