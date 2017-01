Dronken piloot bewusteloos in cockpit

Een Slowaakse piloot van de Canadese vliegmaatschappij Sunwing Airlines wordt vervolgd nadat zijn co-piloot hem bewusteloos had aangetroffen in de cockpit van een Boeing 737.



De politie in Calgary meldt dat zowel de medewerkers bij de gate als bemanningsleden van het vliegtuig hadden aangegeven dat de man zich zaterdag vreemd gedroeg in de aanloop naar zijn geplande vlucht. Volgens een politiewoordvoerder vond de co-piloot de 37-jarige gezagvoerder later 'onderuitgezakt in zijn stoel' aan boord van het toestel.



De piloot is afgevoerd en in staat van beschuldiging gesteld. Volgens de politie had de man drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Prijsvechter Sunwing Airlines heeft zich verontschuldigd voor het 'erg vervelende voorval'. Het toestel, met 99 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, is later met een andere piloot vertrokken naar Mexico.

