Ingestraalde Oudejaarsloten in trek

De oudejaarsloten bij Sigarenmagazijn De Vischbrug in Woerden gaan als warme broodjes over de toonbank.



Winkeleigenaar John van den Bosch heeft een draaischijf op de toonbank staan. Daar kunnen klanten hun lot op leggen en hun hand boven houden. Vorig jaar won een klant 10.000 euro met een lot dat hij hier had laten instralen.



Mensen komen nu speciaal naar Woerden om een ingestraald lot te bemachtigen, aldus Van den Bosch.





