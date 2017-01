Vrouwtjes van eend verdwenen

Eend Freek uit het Brabantse Valkenswaard gaat slecht het nieuwe jaar in. De woerd moet het in 2017 stellen zonder zijn vrouwen Waggel en Billy. Die werden donderdagnacht gestolen uit een ren in Valkenswaard. De mannetjeseend Freek bleef lichtgewond achter.Eigenaar Ronald van Tongeren ontdekte de diefstal vrijdagochtend. ,,Ik schrok wel, want het zijn onze huisdieren", zegt hij. De eenden zijn van dochter Stefanie, die in de loop van de middag op de hoogte werd gesteld.Van Tongeren deed aangifte van diefstal bij de politie. Eigenlijk wilde hij Freek laten verzorgen aan zijn verwonding. Maar dat bleek lastig. De dichtstbijzijnde beschikbare vogelarts is in Utrecht.De inwoner van Valkenswaard denkt dat iemand zich aan een oudejaarsmaal heeft geholpen. ,,Het kunnen geen dieren zijn geweest, die dit hebben gedaan", zegt hij. ,,Billy is namelijk een Indonesische loopeend. En zo'n dier is niet licht. Als een dier de eenden geroofd had, hadden we sporen gezien. En die ontbraken."Mannetjeseend Freek is het kind van de rekening. Van Tongeren: ,,Eerst was hij een man met twee vrouwtjes. Nu is hij alleen."