Huilende oliebollenbakker heeft het nu opeens razend druk

Begin deze week kreeg Bakkerij Venekamp in Amsterdam nog een slecht cijfer in de oliebollentest, maar donderdag was het er ineens veel drukker dan normaal. Honderden mensen kwamen naar de bakkerij, na een populaire actie op Facebook. "We zijn zo dankbaar", zegt eigenaar Koert van Egmond.Die actie kwam er niet zomaar: de Amsterdamse televisiezender AT5 zond gisteren een interview uit met een huilende medewerker. Hij vond het zo erg dat de bakkerij een 4,5 van het AD voor hun oliebollen had gekregen.Het filmpje kreeg al snel veel reacties. Van mensen die medelijden hadden met de man, maar ook van klanten die het niet eens waren met de uitslag. "Een 4,5? Ze verdienen een 8, of misschien wel een 10", klonk het.Dus werd een Facebookactie opgezet: 'Oliebollen halen! 45 jaar bakkerservaring van Bakkerij Venekamp'. Het evenement werd meer dan 2000 keer gedeeld en dat was vandaag te merken. "Wel 400 mensen zijn langs geweest", zegt Van Egmond. "Het was bijzonder druk. Echt te gek voor woorden."Sommigen kopen niet eens oliebollen, die willen gewoon vertellen dat ze aan ons denken."Het is zo mooi om te zien hoe mensen meeleven", gaat Van Egmond verder. "Ze komen allemaal langs om ons een hart onder de riem te steken. Sommigen kopen niet eens oliebollen, die willen gewoon vertellen dat ze aan ons denken."En dat doet een mens goed, zegt Van Egmond. "Ik wil ze eigenlijk allemaal persoonlijk bedanken, maar dat gaat jammer genoeg niet." Ook met de medewerker uit het filmpje gaat het een stuk beter. "Die is als een kind zo blij."