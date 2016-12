Brit verliest bankbiljetten op Duitse autobahn

De kerstvakantie van een Britse toerist is bij voorbaat al een dure grap geworden. Hij verloor zondagavond een paar duizend euro aan bankbiljetten op de Duitse snelweg A3, bij Würzburg.



De man van 62 had getankt en daarbij zijn goedgevulde portemonnee op het dak van zijn auto gelegd. Hij stapte daarna weer in zijn auto en reed verder richting het zuiden, maar vergat het geld mee te nemen de auto in.



Volgens de politie wapperden de tientallen biljetten daarna over alle rijstroken en over het andere verkeer. Samen met de politie is geprobeerd het geld weer terug te vinden, maar lang niet alles is terug bij de Britse eigenaar.



Verschillende andere automobilisten zouden zijn gestopt en geld hebben opgeraapt en meegenomen.

Reacties

27-12-2016 16:33:40 Mamsie

Dat vind ik nou toch zó suffig, dingen op het dak leggen.

Dat is bij ons zo'n beetje een doodzonde, dat er iets op het dak gelegd wordt.

Dat gebeurt dus helemaal nooit, wat we ook in onze handen hebben.

27-12-2016 18:19:51 HHWB

S Ik leg niks op mijn auto... slecht voor mijn lak....

27-12-2016 20:36:26 botte bijl

hij vergat het geld weer van het dak af te halen, als hij maar niet ook vergeet dat je in Duitsland rechts moet rijden

27-12-2016 20:46:18 Lennie

@De_Paus: Bij Uwe Heiligheid kan het geld hooguit naar binnen waaien....

