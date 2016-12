Rus rijdt dwars door aankomsthal om vriendin te verwelkomen

Een 40-jarige Rus heeft zijn vriendin een wel heel bijzondere ontvangst gegeven op het vliegveld van de stad Kazan. Hij reed met zijn auto dwars door alle beveiligingspoorten heen en wist zo het treinstation van het vliegveld te bereiken, waar hij zijn vriendin wilde opwachten.Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man komt aanrijden op het vliegveld. Beveiligers kunnen niet voorkomen dat hij via een glazen wand de hal van het vliegveld binnenrijdt.Eenmaal binnen rijdt hij hortend en stotend langs de bagageband en de douanepoorten. Het personeel en enkele reizigers weten de auto steeds net aan te ontwijken. Pas als de man aankomt op het perron komt zijn auto tot stilstand en kan hij worden overmeesterd.Bij zijn arrestatie bleek de man stomdronken te zijn. Volgens Russische media verklaarde hij tegen de politie dat hij zijn route door de aankomsthal zorgvuldig had uitgestippeld. "Ik moest en zou bij het perron komen", vertelde hij. "Ik vocht voor de liefde."Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De schade die de man heeft veroorzaakt, wordt geschat op ruim 100.000 euro.Of zijn vriendin de actie kon waarderen, is niet bekend.