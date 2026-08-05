Man uit Wales vriest zijn moeder in en laat haar jarenlang in de woonkamer liggen





In februari dit jaar werd hij opgepakt. Agenten kwamen destijds langs bij het huis van Philips in Porthcawl, Wales. De huisarts had geprobeerd contact te leggen met de vrouw maar dat hield de zoon tegen. De huisarts trok vervolgens aan de bel bij de autoriteiten.



Tegen agenten zei Philips dat zijn moeder in Londen was, maar dat geloofden ze niet. Daarop zijn de agenten het huis binnengevallen en ontdekten zij de vriezer met daarin de al jaren dode moeder van Christopher.

Ze was ingepakt in een dekentje met luipaardprint en had roze rozen op haar lichaam liggen. Ook een verjaardagskaart van haar zoon werd in de vriezer gevonden, ondertekend door Christopher en familiehond Tina.



"Ik wilde haar eigenlijk niet laten gaan", verklaarde Christopher Philips aan de politie. Zijn advocaat zegt dat hij haar omschreef alsof ze nog leefde. "Hij zat naast haar, praatte tegen haar over wat er op tv was en over paardenraces, zoals ze dat altijd deden."



Philips heeft toegegeven dat zijn moeder in maart 2023 is overleden. Het lukte hem om de dood van zijn moeder al die tijd geheim te houden, doordat de twee al voor haar dood een teruggetrokken leven leidden. Jarenlang haalde hij de medicijnen van zijn moeder op, en streek hij bijna 100.000 euro op aan uitkeringen en pensioen. Een man uit Wales heeft toegegeven dat hij zijn moeder van 89 bijna drie jaar in een vriezer heeft bewaard, in de woonkamer van het huis waar hij met zijn moeder woonde. Vandaag hoorde Christopher Philips (60) zijn straf: hij moet twee jaar en vier maanden de cel in.In februari dit jaar werd hij opgepakt. Agenten kwamen destijds langs bij het huis van Philips in Porthcawl, Wales. De huisarts had geprobeerd contact te leggen met de vrouw maar dat hield de zoon tegen. De huisarts trok vervolgens aan de bel bij de autoriteiten.Tegen agenten zei Philips dat zijn moeder in Londen was, maar dat geloofden ze niet. Daarop zijn de agenten het huis binnengevallen en ontdekten zij de vriezer met daarin de al jaren dode moeder van Christopher.Ze was ingepakt in een dekentje met luipaardprint en had roze rozen op haar lichaam liggen. Ook een verjaardagskaart van haar zoon werd in de vriezer gevonden, ondertekend door Christopher en familiehond Tina."Ik wilde haar eigenlijk niet laten gaan", verklaarde Christopher Philips aan de politie. Zijn advocaat zegt dat hij haar omschreef alsof ze nog leefde. "Hij zat naast haar, praatte tegen haar over wat er op tv was en over paardenraces, zoals ze dat altijd deden."Philips heeft toegegeven dat zijn moeder in maart 2023 is overleden. Het lukte hem om de dood van zijn moeder al die tijd geheim te houden, doordat de twee al voor haar dood een teruggetrokken leven leidden. Jarenlang haalde hij de medicijnen van zijn moeder op, en streek hij bijna 100.000 euro op aan uitkeringen en pensioen.

Reacties

05-08-2026 19:00:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.553

OTindex: 99.210

Hij wilde haar niet laten gaan? Of wilde haar geld niet laten gaan?!

05-08-2026 19:20:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.553

OTindex: 99.210

En moet hij dat geld niet teruggeven? 🤔

05-08-2026 20:18:33 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 14.206

OTindex: 20.331

S De relatie met zijn moeder was sterk bekoeld.[quote]

05-08-2026 20:50:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.553

OTindex: 99.210

@De Paus :

Ondanks het dekentje?!

Met luipaardprint Ondanks het dekentje?!Met luipaardprint

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.