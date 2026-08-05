Een wel héél duur bezoekje voor een Nederlander: tijdens een recente controle aan de Zwitsers-Duitse grens werd een 52-jarige man aangehouden omdat hij had gehoopt een luxe auto over de grens mee te nemen. De Duitse douane kwam daarachter en liet de man ter plekke een flinke boete betalen.

Bij de grens bij het Duitse Bietingen werd de man door de douane tegengehouden. Hij bleek een sportwagen van het merk Aston Martin, bekend van een James Bond-film, mee over de grens te willen nemen om die vanuit Zwitserland de Europese Unie in te krijgen. Maar het probleem was dat hij de invoer niet had aangegeven, schrijft de Duitse krant Merkur.
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Volgens de man had een klant de auto in Zwitserland gekocht en zou de douaneafhandeling vervolgens in Nederland plaatsvinden. Helaas was dat in dit geval niet toegestaan. De invoer van de luxe wagen moest uiterlijk aan de EU-grens worden aangegeven en over het product zou een borgsom betaald moeten worden voor de verwachte invoerrechten. En dat was niet gebeurd.

Daarom berekende de Duitse douane de verwachte invoerrechten van de Bond-wagen alsnog. Ter plekke moest de man 19.200 euro aan invoerrechten aftikken. Daarna mocht hij zijn weg naar Nederland vervolgen.

Tegen de man is een procedure wegens belastingontduiking gestart.