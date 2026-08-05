Duur grensbezoek: Duitse douane laat Nederlander ruim 19.000 euro aftikken voor invoer Bond-wagen

Een wel héél duur bezoekje voor een Nederlander: tijdens een recente controle aan de Zwitsers-Duitse grens werd een 52-jarige man aangehouden omdat hij had gehoopt een luxe auto over de grens mee te nemen. De Duitse douane kwam daarachter en liet de man ter plekke een flinke boete betalen.Bij de grens bij het Duitse Bietingen werd de man door de douane tegengehouden. Hij bleek een sportwagen van het merk Aston Martin, bekend van een James Bond-film, mee over de grens te willen nemen om die vanuit Zwitserland de Europese Unie in te krijgen. Maar het probleem was dat hij de invoer niet had aangegeven, schrijft de Duitse krant Merkur.Volgens de man had een klant de auto in Zwitserland gekocht en zou de douaneafhandeling vervolgens in Nederland plaatsvinden. Helaas was dat in dit geval niet toegestaan. De invoer van de luxe wagen moest uiterlijk aan de EU-grens worden aangegeven en over het product zou een borgsom betaald moeten worden voor de verwachte invoerrechten. En dat was niet gebeurd.Daarom berekende de Duitse douane de verwachte invoerrechten van de Bond-wagen alsnog. Ter plekke moest de man 19.200 euro aan invoerrechten aftikken. Daarna mocht hij zijn weg naar Nederland vervolgen.Tegen de man is een procedure wegens belastingontduiking gestart.

Ter plekke 19200€Zoveel geld heb ik meestal niet op zak.Maar ja. Als je in dure auto’s rondrijdt.Wat voor kenteken had deze auto? Zwitsers? Nederlands? ….?Maar dat dit niet goed zou gaan had ik hem ook wel kunnen vertellen.Een kennis van mij wilde (oude!) spullen van Zwitserland naar Nederland verhuizen. Bij de Zwitsers-Duitse grens wilden ze weten wat er in die dozen zat. Hij is een hele dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig geweest met dozen uit- en weer inpakkenZe laten je daar heus niet zomaar ff doorrijden.

05-08-2026 11:18:40

Normaal als je zoiets uithaalt dan vraag je vooraf informatie aan. Mogelijk is het daar mis gegaan, al vermoed ik dat de man inderdaad een zwendeltje van plan was.



Ik heb zelf eens te maken gehad met de export van een PC naar Duitsland. Punt is dat je in Nederland meet BTW betaalt dan in Duitsland. Het speelt in de tijd dat PC's gloedjenieuw waren. Dit was een topmodel met 2 x 360 kB floppy's, van die zwarte 5¼" dingen. "Heeft u zóveel nodig"? vroeg de verkoper!



Van te voren bij de douane in Meppel informatie aangevraagd en netjes antwoord, advies en formulieren meegekregen.

Nadat ik het ding had geprogrammeerd ermee naar Duitsland. Het ding was voor mijn broer, ik had een administratieprogramma voor hem geschreven.

Aan de grens formuliertjes ingeleverd "Ik wil een PC naar Duitsland exporteren".

Antwoord: "Dat gaat zo maar niet". Een computer is strategisch goed en mag alleen met speciale toestemming geëxporteerd worden". "U had zich beter moeten laten voorlichten". (Taiwanees machientje die aan beide zijden van de grens gewoon te koop was)

Computer weer in de auto gezet en doorgereden. Tot zover de kwaliteit en nut van de grenscontroles.